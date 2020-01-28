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Джон Джонс — Доминик Рейес на UFC 247: дата боя, время трансляции, LIVE до боя

Джон Джонс
«Чемпионат»
Великого чемпиона Джонса не били 12 лет. Его хейтеры ждут чуда от Рейеса. UFC 247: LIVE
На этот раз скандальному Джону Джонсу подобрали реально опасного и большого соперника. Доминик Рейес попробует свергнуть короля 9 февраля.
Бокс/ММА / UFC 0

Мощно начался 2020 год в боевых видах спорта. 19 января UFC закатил кассовый 246 турнир, следом в американском городе Роли состоялось возвращение легендарного нокаутёра из Бразилии Джуниора дос Сантоса (который, правда, проиграл Кёртису Блейдсу), а уже 9 февраля фанаты MMA смогут увидеть в октагоне самого талантливого бойца в истории спорта Джона Джонса.

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Костлявому (прозвище Джонса) уже много лет не могут подобрать достойного оппонента. В своё время американцу доставили проблем соотечественник Даниэль Кормье и швед Алекс Густафссон, и после первых конкурентных поединков с гением каждый из них получил по реваншу. В которых оба были нокаутированы. Теперь Джонсу предстоит подраться с большим, опасным и молодым Домиником Рейесом, идущим на серии из шести побед в UFC. И после двух подряд защит титула Джона против бывших средневесов Энтони Смита и Тиагу Сантоса (который, кстати, был очень близок к сенсационной победе) впервые кажется, что напротив чемпиона полутяжёлого веса будет стоять действительно опасный соперник.

28 января

16:35. Также на UFC 247 очередную защиту титула проведёт великолепная чемпионка Валентина Шевченко. Соперницей станет Кэтлин Чукагян.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Sean M. Haffey/Getty Images

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