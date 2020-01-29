Ян: не скажу, что Сехудо — случайный чемпион, но однажды я его сломаю

Российский боец UFC Пётр Ян поделился мнением о действующем чемпионе организации в легчайшем весе Генри Сехудо. Ранее Ян выразил желание провести поединок с Сехудо. Однако Генри заявил о намерении провести поединок с экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Жозе Алду. Ян раскритиковал данное решение, мотивируя это тем, что бразилец проиграл два последних боя.
«Я не скажу, что он случайный чемпион. Сехудо доказывает свой статус выступлениями, но я всё равно чувствую, что по ментальным, интеллектуальным и бойцовским качествам я его превосхожу. Однажды я его остановлю, сломаю, деклассирую. Когда — вопрос времени.
С каждым боем я становлюсь популярнее, и отношение руководства всё лучше. Но это же всё заслуженно, я работал и дрался. Раз я нахожусь в этой позиции, значит, я на правильном пути. Рано или поздно подерусь за пояс. Пока желание одно — бой с Сехудо за титул. Не дадут — значит, буду биться с кем-то другим. Сидеть без дела не стану», — сказал Пётр Ян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полностью интервью с Петром Яном будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.
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