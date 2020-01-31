Кадыров показал тренировки своих детей, ставших участниками бойцовского скандала

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как тренируются его сыновья. При этом он напомнил, что несколько лет назад в Сети поднялся большой скандал из-за того, что в Грозном был организован турнир по смешанным единоборствам, в котором участвовали и его дети.

«Дорогие друзья! Вы прекрасно помните как несколько лет назад отдельные деятели от спорта подняли шумиху из-за того, что Ахмад, Эли и Адам стали участвовать в показательных поединках с ровесниками. Сегодня у вас есть возможность самим убедиться, какое воздействие на них оказал спорт. Сила, уверенность в своих возможностях, развитый интеллект, способность преодолеть любые препятствия, готовность помочь ровесникам…

Кроме того, спорт положительно воздействует на учёбу. Мальчики отлично учатся, изучают языки, любят искусство. Самое главное — при таком жёстком графике они наизусть выучили священный Коран. Если у меня спросят, когда дети должны приобщаться к спорту, отвечу, что с первых же самостоятельных шагов. Очень важно иметь достойного наставника. Мальчикам в этом очень повезло. С ними постоянно занимается один из известных российских спортсменов смешанных единоборств, дорогой брат Абдул-Керим Эдилов", — написал политик на своей странице в «Инстаграме».

Видео тренировки сыновей Рамзана Кадырова также можно увидеть на его странице в социальной сети.