«Ехать без флага и гимна — это как предать мать». Кремлёв — об участии в Олимпиаде

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, как относится к возможному решению спортсменов согласиться выступать на Олимпиаде 2020 года в Токио под нейтральным флагом.

Напомним, в декабре 2019 года исполком ВАДА на четыре года отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях. Спортсменам, которые докажут, что не употребляли допинг, разрешат выступать в нейтральном статусе, но использовать российские флаг и гимн будет нельзя.

«Наша позиция такая: ехать без флага и гимна нельзя, но если страна скажет ехать — мы поедем. Ехать без флага и гимна — это как предать мать. Она тебя воспитала, вырастила, а потом ты за денежки от неё отказываешься.

Есть депутаты, не помню их фамилии, которые говорят, что надо ехать под нейтральным флагом. Я не понимаю, как можно с такой позицией быть депутатом. Я думаю, они должны написать заявление и уйти в отставку. Повторюсь, наша позиция — ехать нельзя, но мы поедем, если страна скажет. Спортсмены должны всё делать для страны, которая их вырастила и воспитала. Если стране будет нужно, чтобы мы поехали — мы поедем», — сказал Кремлёв на пресс-конференции в Калининграде.