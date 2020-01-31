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Бой А. Емельяненко — Исмаилов войдёт в серию GrandPower

Бой А. Емельяненко — Исмаилов войдёт в серию GrandPower
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Руководство лиги ACA приняло решение учредить серию турниров GrandPower. В неё войдут самые крупные и престижные события года, которые будут отличаться звёздным составом участников и пройдут с максимальным масштабом.

Московский турнир ACA 107 3 апреля, главным событием которого станет поединок Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, откроет серию турниров GrandPower.

Напомним, что в основном карде шоу состоятся несколько крупных боёв. Так, экс-боец UFC в наилегчайшем весе Магомед Бибулатов подерётся с Родриго Прайей. Бывший боец UFC Руслан Магомедов померится силами с экс-бойцом Bellator Тони Джонсоном, эта встреча пройдёт в тяжёлом весе. Наконец, экс-чемпион ACB Эдуард Вартанян подерётся с ещё одним бывшим бойцом UFC Десмондом Грином.

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