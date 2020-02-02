Портер не считает, что Спенс входит в тройку лучших полусредневесов мира

Бывший чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Шон Портер не считает своего экс-соперника Эррола Спенса одним из лучших боксёров дивизиона.
«Спенс входит в топ-3 полусреднего дивизиона? Я определённо доказал, что в топ-3 вхожу я. Я ответил на все вопросы, когда побил Спенса. Чувствую, что решение судей было неверным. Эррол классно поработал, но я показал, кто лучше из нас двоих.
Что касается лучших, то вопросы в том, кто сильнее Пакьяо или Портер? Пакьяо или Кроуфорд? Портер или Кроуфорд? Это большие бои, которые должны состояться", — приводит слова американца Boxingnews24.
В минувшем году Портер в близком бою уступил решением судей Спенсу и потерял титул по версии WBC. Ожидается, что в 2020 году Эррол может провести объединительную встречу с Теренсом Кроуфордом.
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