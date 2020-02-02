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Воробьёв проиграл Чухаджяну в главном бою вечера, потерпев первое поражение в карьере

Воробьёв проиграл Чухаджяну в главном бою вечера, потерпев первое поражение в карьере
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В Калининграде на стадионе «Янтарный», завершился вечер бокса, главным событием которого стал бой между российским боксёром Сергеем Воробьёвым и представителем Украины Кареном Чухаджяном за вакантный титул WBA International в полусреднем весе.

Бой продлился все 10 раундов и завершился победой украинского боксёра раздельным решением судей. Чухаджян с первых минут завладел преимуществом и смог уверенно довести бой до победы. Итоговый счёт судейских записок составил 95:96, 99:91, 96:94.

Таким образом, Воробьёв потерпел первое поражение в карьере при девяти победах (6 досрочных). На счету Чухаджяна теперь 16 побед, (7 из которых досрочно) и 1 поражение.

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