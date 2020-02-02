Чемпион России по боксу Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии

Чемпион России по боксу 2018 года в полутяжёлом весе (до 81 кг), участник ЧМ-2019 в Екатеринбурге Георгий Кушиташвили столкнулся с серьёзными проблемами с законом. Спортсмен нанёс травмы сотруднику Росгвардии, сообщает Telegram-канал Baza.

Кушиташвили вместе с другом Овиком Оганнисяном остановили сегодня ночью, 2 февраля, в центре Москвы, чтобы проверить документы. Боксёры показывать паспорта не захотели и, вступив в конфликт с представителями правоохранительных органов, сломали одному из них нос.

После этого спортсмены попытались скрыться, но их задержали. При обыске у Кушиташвили нашли свёрток с неизвестным веществом, которое пока находится на экспертизе, а у Овика — удостоверение инструктора подготовки в ЦСКА.