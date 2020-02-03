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«Это не мои проблемы». Ф. Емельяненко ответил на критику после боя с «толстым» Джексоном

«Это не мои проблемы». Ф. Емельяненко ответил на критику после боя с «толстым» Джексоном
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко ответил на критику болельщиков, посчитавших, что в последнем поединке спортсмен победил слишком простого соперника, который к тому же подошёл к бою с лишним весом. Напомним, 29 декабря Емельяненко победил американца Куинтона Джексона, который после боя признал, что подошёл к схватке не в лучшей форме.

«У Куинтона сумасшедшая история, огромный опыт. Ну а готов он или нет — это, простите, не мои проблемы.

Может, он и подошёл к бою не в лучшей форме, но не я же должен был его тренировать! По первым секундам понял, что я быстрее и под его тяжёлую руку лучше не попадать. Слава богу, всё получилось», — приводит слова российского бойца ТАСС.

На счету 43-летнего Емельяненко 46 боёв в MMA, в которых он одержал 39 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один поединок признали несостоявшимся.

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