«Это не мои проблемы». Ф. Емельяненко ответил на критику после боя с «толстым» Джексоном

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко ответил на критику болельщиков, посчитавших, что в последнем поединке спортсмен победил слишком простого соперника, который к тому же подошёл к бою с лишним весом. Напомним, 29 декабря Емельяненко победил американца Куинтона Джексона, который после боя признал, что подошёл к схватке не в лучшей форме.
«У Куинтона сумасшедшая история, огромный опыт. Ну а готов он или нет — это, простите, не мои проблемы.
Может, он и подошёл к бою не в лучшей форме, но не я же должен был его тренировать! По первым секундам понял, что я быстрее и под его тяжёлую руку лучше не попадать. Слава богу, всё получилось», — приводит слова российского бойца ТАСС.
На счету 43-летнего Емельяненко 46 боёв в MMA, в которых он одержал 39 побед и потерпел 6 поражений, а ещё один поединок признали несостоявшимся.
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