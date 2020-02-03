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Ф. Емельяненко рассказал, как встретился на улице с пьяными десантниками

Ф. Емельяненко рассказал, как встретился на улице с пьяными десантниками
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко рассказал случай из жизни, когда ему на улице довелось повстречаться с десантниками. По его словами, это случилось 2 августа, в День ВДВ.

«Один раз было, что мы гуляли с семьёй 2 августа по Старому Осколу. И навстречу шли уже отслужившие ребята в тельняшках. Они, изрядно выпившие, проходили мимо, и видно было, что ищут повод. А я как раз с женой Ксюшей и Машенькой (дочерью. — Прим. «Чемпионата») проходил мимо.

И вот один из них меня узнал, подошёл, мы разговорились, добрыми словами перекинулись. А их компания уже далеко ушла вперёд, и один из его товарищей внезапно обернулся. И, не понимая, о чём у нас идет разговор, он сорвался и побежал в нашу сторону, готовый (к драке. — Прим. «Чемпионата»).

Видя, что у нас происходит дружеская беседа, он тоже остановился и узнал. В жизни, слава богу, не было у меня таких уличных ситуаций, и никогда бы не хотелось применять навыки», — цитирует Емельяненко ТАСС.

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