А. Емельяненко засняли на камеру в странном виде возле больницы. Видео

В «инстаграме» redfurymma_official появилось видео с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Предположительно Емельяненко засняли на камеру возле одной из больниц. Бойца, одетого не по погоде, сопровождает женщина. Она ведёт его под руку и помогает сесть в машину.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, в январе Емельяненко провёл семь суток в следственном изоляторе, после того как был арестован в Анапе за пьяный дебош.

Следующим соперником Емельяненко станет Магомед Исмаилов. Бойцы проведут поединок на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat на «ВТБ Арене» в Москве 3 апреля.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. У 33-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в 18 боях в MMA.