Адвокат: Кушиташвили утверждает, что не бил бойца Росгвардии и не причастен к наркотикам

Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили отрицает, что ударил сотрудника Росгвардии, а также причастность к найденным у него наркотическим средствам. Об этом рассказал адвокат спортсмена Александр Дегтерев.

Сегодня, 3 февраля, военный суд изберёт меру пресечения в отношении Кушиташвили.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 318 УК в Военном следственном управлении по Москве в отношении члена олимпийской сборной России по боксу Георгия Кушиташвили. Вместе с Овиком Оганнисяном, который тоже является членом олимпийской сборной и военнослужащим, они находились в Москве в ночь с 31 января на 1 февраля. Они поехали по адресу на Фрунзенской набережной по своим личным, скажем, романтическим взаимоотношениям в гости. В подъезде у них произошла конфликтная ситуация с сотрудниками Росгвардии, а именно с тремя сотрудниками вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии, не представляясь и не предъявляя служебных удостоверений, начали заламывать руки якобы с целью проверки личности и документов. Якобы боксёры попали в какую-то ориентировку. Произошла потасовка, в рамках которой один из сотрудников Росгвардии поскользнулся и ударился носом о лестничные перила. После этого потасовка прекратилась, с учётом того, что она уже вышла на такой уровень», — цитирует адвоката ТАСС.

Также адвокат поставил под сомнение возможность нанесения удара со стороны Кушиташвили, поскольку, по его мнению, «удар в нос мог бы закончиться глубоким нокаутом либо летальным исходом».

Также Дегтерев отметил, что Кушиташвили не знал о том, что в его одежде находится свёрток с наркотическими веществами.

«По приезде в УВД «Хамовники» уже другие сотрудники провели личный досмотр боксёров. И в кармане у Георгия нашли свёрток с веществом белого цвета массой 0,6 г. Откуда он появился, мы не знаем. Но, рассуждая логически, здравый смысл подсказывает, что если бы Георгий знал, что этот свёрток находится у него в кармане, то он бы выкинул его по дороге, пока ехал от Фрунзенской. То есть Георгий не знал о том, что у него находится свёрток. Откуда он появился, мы говорить не будем, пусть следствие разбирается.

По нашей информации, это наркотическое вещество седативного действия, которое приводит к заторможенности и медлительности. Сейчас 228-я статья также осталась. Что касается Оганнисяна, то он не задержан. Также хочется отметить, что спортсмены еженедельно сдают допинг-пробы и ни разу в них не было обнаружено наркотиков», — добавил адвокат.

Георгий Кушиташвили и другой боксёр Овик Оганнисян были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. Сообщается, что при задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников, а при обыске у него был обнаружен кокаин. Оганнисян проходит по делу как свидетель.

Также сообщается, что ходе проверки документов двое мужчин вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо. Росгвардейцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.