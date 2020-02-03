СК потребовал арестовать Кушиташвили, который напал на сотрудника Росгвардии

Военное следственное управление СК РФ по Москве просит заключить под стражу двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, проходящего по делу о нападении на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщили в гарнизонном военном суде, куда поступило ходатайство следствия.
В ходатайстве, поступившем сегодня, 3 февраля, примерно в 12:00 мск, следствие просит об «избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», сообщает ТАСС.
Кушиташвили и другой боксёр Овик Оганнисян были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. Сообщается, что при задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников, а при обыске у него был обнаружен кокаин. Оганнисян проходит по делу как свидетель.
Также сообщается, что ходе проверки документов двое мужчин вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо. Росгвардейцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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