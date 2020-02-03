Хабиб: не думаю, что возникнет ситуация, при которой судьи остановят бой с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, поделился мыслями о предстоящем поединке с Тони Фергюсоном.



«Невозможно предугадать, в каком русле пойдёт бой с Фергюсоном. Очень сложно. Я никогда не заморачивался на действиях соперников, что он будет делать и будет ли что-то конкретное делать.



Я смотрю на лучшие стороны соперников и стараюсь их предотвращать, когда захожу в клетку. Насчёт сечки — я не видел боя, где у Диаза было рассечение. Вы никогда не видели не то что сечки — даже фингала у меня. Думаю, это не проблема, у меня нормальная голова, нормальная кожа, меня никогда не рассекали. Не думаю, что возникнет ситуация, при которой судьи могут остановить бой. У Фергюсона будет задача не из лёгких, потому что со мной пока никогда такого не было», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции после турнира «Каспий 2020».

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