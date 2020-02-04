Турнир MMA в Нур-Султане завершился массовой дракой, очевидцы сообщили о поножовщине

Массовая драка произошла на турнире по смешанным единоборствам (MMA) в Нур-Султане. Очевидцы сообщили, что драка началась после того, как один из тренеров команды ударил ножом другого специалиста.



По информации Kaztag.kz, в департаменте полиции Нур-Султана подтвердили информацию о драке, однако заявили, что во время инцидента его участники не применяли оружия.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее бойцы ММА и болельщики устроили массовую драку на турнире в Москве. Инцидент произошёл на турнире «Колизей 12», который состоялся в торговом центре на Открытом шоссе 26 января. Серьёзную травму головы во время потасовки получил спортсмен клуба из Ногинска.Кроме того, сообщалось, что у одного из бойцов во время драки украли телефон.