«Это криминал. Это мафия». Мать Кушиташвили — об аресте боксёра

Эка Кушиташвили, мать арестованного на два месяца боксёра Георгия Кушиташвили, отреагировала на арест сына.

Позавчера, 3 февраля, суд до 1 апреля заключил под стражу Кушиташвили, которого обвиняют в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии. По версии следствия, двукратный чемпион России по боксу незаконно приобрёл около 0,61 грамма кокаина, а при задержании два раза ударил сотрудника Росгвардии в нос. Вместе с Кушиташвили был задержан и другой боксёр Овик Оганнисян, однако сообщалось, что он проходит по делу как свидетель.

«Сын никогда не жаловался, не рассказывал о соперниках, что кто-то ему пытается навредить или помешать. Но я знаю, что самый большой его конкурент из Чечни, очень серьёзный соперник, у которого большая поддержка и сильный куратор.

Как мама я всегда боялась, что с Георгием сделают что-то ещё хуже. Когда приближается какое-то серьёзное соревнование, я говорю ему: «Будь осторожнее — может, там, в подъезде, кто-то будет, или могут стрелять, или ударить по голове». Потому что это уже не просто спорт. Это мафия. Это криминал. Ради денег, наверное, могут всё сделать.

Постоянно думаю: почему двоих поймали, а посадили только Георгия? Овика я видела несколько раз, в основном когда он приходил к нему, слышала, что он у него в гостях. Видела его на фото и по видеосвязи с сыном — они вместе были на сборах.

Я говорила сыну, что не надо всем доверять и душу открывать. Но он последнюю рубаху снимет и другому отдаст. Можно только догадываться, предлагали ли деньги его другу или за этим действительно стоят чеченцы. Соперник Гоши тренируется в клубе «Ахмат», и его победа будет большим достижением. Я никого не хочу обвинять, но уверена, что моего сына подставили», — цитирует мать боксёра Infpol.