Отец Хабиба отреагировал на оскорбление сына со стороны журналиста Кашина
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на грубые слова российского политического журналиста Олега Кашина. Журналист заявил, что Хабиб дискредитирует Россию на мировой арене, и добавил, что «Хабибу место в селе», а также призвал запретить в стране смешанные единоборства.
«Это же обычные завистники и хейтеры. Их никто не отменял. У нас сейчас бой с Фергюсоном, мы готовимся, а завистники пытаются всячески помешать», — приводит слова Нурмагомедова-старшего издание «Подъём».
Напомним, поединок 31-летнего Нурмагомедова и 35-летнего американского бойца Тони Фергюсона состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.
«Хабибу место в селе. Он дискредитирует Россию». Журналист Кашин — о Нурмагомедове
Журналист Кашин в грубой форме заявил, что смешанные единоборства в России надо запретить
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