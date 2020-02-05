Отец Хабиба отреагировал на оскорбление сына со стороны журналиста Кашина

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на грубые слова российского политического журналиста Олега Кашина. Журналист заявил, что Хабиб дискредитирует Россию на мировой арене, и добавил, что «Хабибу место в селе», а также призвал запретить в стране смешанные единоборства.

«Это же обычные завистники и хейтеры. Их никто не отменял. У нас сейчас бой с Фергюсоном, мы готовимся, а завистники пытаются всячески помешать», — приводит слова Нурмагомедова-старшего издание «Подъём».

Напомним, поединок 31-летнего Нурмагомедова и 35-летнего американского бойца Тони Фергюсона состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

«Хабибу место в селе. Он дискредитирует Россию». Журналист Кашин — о Нурмагомедове