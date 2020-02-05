«Хабибу место в селе. Он дискредитирует Россию». Журналист Кашин — о Нурмагомедове

Российский политический журналист Олег Кашин выразил мнение, что действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не должен представлять Российскую Федерацию на мировой арене.
«У нас есть набор современных героев: посадивший самолёт в кукурузу лётчик, великие олимпийцы и спортсмены, Хабиб Нурмагомедов… Конечно, Хабиб тут лишний. Хабибу место в его, извините, родовом селе, а не на мировой арене представлять Российскую Федерацию.
Слово Хабиб не страшное. Слово Хабиб смешное. Он скорее такая комическая фигура, которая дискредитирует Россию на мировой арене. Я не хочу, чтобы моя страна ассоциировалась с этими хулиганскими драками. Хочу, чтобы Россия по-прежнему была страной великой культуры, великой науки, великого настоящего спорта, а не полуживотного соревнования и драк без правил, когда кровь и мозги на полу валяются. Это не круто.
Я хочу это запретить. Владение такими единоборствами должно быть приравнено к оружию и соответствующим образом контролироваться. Давайте требовать запрета смешанных единоборств. Ну сколько можно?!» — сказал Кашин в эфире радио «Комсомольская правда».
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