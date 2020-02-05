Журналист Кашин в грубой форме заявил, что смешанные единоборства в России надо запретить

Российский политический журналист Олег Кашин призвал запретить смешанные единоборства в России.

«На сегодня Россия стала буквально мировым лидером по смешанным единоборствам. Это самая большая опасность, самая большая дикость и самый большой ад. Драки дикарей, драки животных, бои без правил, когда люди избивают друг друга в кровь, насмерть, а сидящее на трибунах быдло улюлюкает и радуется, когда один другому разбил голову. Это, конечно, мерзость.

Если бы у меня были запретительные полномочия в России, то я бы смешанные единоборства, конечно, запретил. А людей, которые занимались их организацией, занимались этим кровавым и грязным бизнесом, я бы через одного начал сажать. Где смешанные единоборства — там бандитизм. В свободное от выступлений время этих боевиков используют как реальных бандитов в криминальных разборках, во всякой гадости и так далее.

Очередное ЧП на турнире по ММА должно стать поводом для выяснений, нужны ли в России смешанные единоборства», — сказал Кашин в эфире радио «Комсомольская правда».

Предположительно журналист имел в виду массовую драку на турнире по MMA в Нур-Султане.

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