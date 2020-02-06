«Конору недолго осталось». Отец Хабиба — о Макгрегоре

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, дал понять, что не считает ирландца Конора Макгрегора серьёзным соперником для сына. В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, и в последнее время президент UFC Дэна Уайт не раз заявлял о желании организовать матч-реванш бойцов.

«Уайт говорит чаще всех, а я — реже всех. Наша задача — выигрывать, ронять, побеждать досрочно. И всё нормально.

Конору недолго осталось. Он будет падать. Чем больше боёв будет проводить, тем больше проиграет. Там есть ребята посильнее. Мы готовы его уронить любым другим бойцом.

Почему бы ему не подраться с Майклом Кьезой? Или Тони Фергюсоном? Если вы думаете, что бой против Серроне был боем, то вы не специалисты. А это муляж. Бой выглядел очень плохо. Плечом ломает нос… Детский сад», — цитирует Нурмагомедова Sport24.