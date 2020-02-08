Президент Fight Nights Global готов организовать бой А. Емельяненко и Смолякова

Президент компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что готов организовать бой Александра Емельяненко и Дмитрия Смолякова. Ранее Смоляков жёстко раскритиковал Емельяненко, обвинив в изнасиловании многих женщин.



«Видел слова Смолякова про Емельяненко. Мне кажется, Дима ушёл немного не в ту степь. Слишком много было про «трусы в душе». Могу понять Диму, Саша его на ровном месте оскорбил, и ответ себя не заставил долго ждать. Но конструктивного ответа от Смолякова было достаточно мало, а воды — очень много. Наверное, Дима всё воспринял слишком близко к сердцу.



Смоляков хочет попросить организовать им бой в клетке? А почему нет? Если оба этого захотят, то пожалуйста. Но пока ко мне никто не обращался. Но мы в неплохих отношениях как с одним, так и с другим, поэтому всё возможно. Пускай дерутся! Но надо понимать, кто в какой форме, в каком состоянии Смоляков и может ли он конкурировать с Емельяненко, чтобы действительно заставить ответить за свои слова. Ну и готов ли сейчас Саша принимать поединки. Из того, что вижу сейчас, — он пока на боях не сконцентрирован. Склоняюсь к тому, что всё останется в формате ютуб-разборок», — приводит слова Камила Гаджиева Sport24.