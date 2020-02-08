Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Федерация регби — Кубок шести наций 2020
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Шлеменко считает, что у Харитонова могут возникнуть сложности в бою с Родригесом

Шлеменко считает, что у Харитонова могут возникнуть сложности в бою с Родригесом
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец ММА Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка россиянина Сергея Харитонова с бразильцем Фернандо Родригесом, который 23 февраля состоится в Беларуси.

«У него здоровый соперник, опасный. Предпочитает, насколько мне известно, тоже работать в стойке, поэтому нас ждёт интересный бой двух тяжеловесов, который закончится нокаутом.

С точки зрения матчмейкинга, Родригес выбран хорошим соперником. Если бы был выбран какой-нибудь борец, то, скорее всего, мы бы получили унылый бой, где Сергея могли бы «залежать» в партере. Но здесь соперник подобран так, чтобы это был именно бой в стойке. Мне кажется, психологически Сергей сейчас на таком подъёме — встать на серию и идти дальше. Единственное, есть опасение насчёт его здоровья.

Нас ждёт зрелищный бой. Сергей, как и Родригес, не хочет затягивать, потому что парни тяжёлые, работать и двигаться с таким весом непросто. И для чего им это нужно? Нокаутировать и пойти отдыхать», — приводит слова Шлеменко сайт «Рен ТВ».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020