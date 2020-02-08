Шлеменко считает, что у Харитонова могут возникнуть сложности в бою с Родригесом

Боец ММА Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка россиянина Сергея Харитонова с бразильцем Фернандо Родригесом, который 23 февраля состоится в Беларуси.



«У него здоровый соперник, опасный. Предпочитает, насколько мне известно, тоже работать в стойке, поэтому нас ждёт интересный бой двух тяжеловесов, который закончится нокаутом.



С точки зрения матчмейкинга, Родригес выбран хорошим соперником. Если бы был выбран какой-нибудь борец, то, скорее всего, мы бы получили унылый бой, где Сергея могли бы «залежать» в партере. Но здесь соперник подобран так, чтобы это был именно бой в стойке. Мне кажется, психологически Сергей сейчас на таком подъёме — встать на серию и идти дальше. Единственное, есть опасение насчёт его здоровья.



Нас ждёт зрелищный бой. Сергей, как и Родригес, не хочет затягивать, потому что парни тяжёлые, работать и двигаться с таким весом непросто. И для чего им это нужно? Нокаутировать и пойти отдыхать», — приводит слова Шлеменко сайт «Рен ТВ».