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Келл Брук нокаутировал Марка Делуку

Келл Брук нокаутировал Марка Делуку
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В Шеффилде завершился турнир по профессиональному боксу, в соглавном событии которого встретились бывший чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук (39-2, 27 КО) и Марк Делука (24-2, 13 КО).

Первые раунды прошли для Брука непросто, но уже с третьего отрезка бриатнец начал прибавлять. Так, ему удалось разбить сопернику нос, а после и отправить в нокдаун. Тем не менее, Делука поднялся и попытался отыграться, проведя несколько точных атак. Тем не менее, Келл уже поймал свой ритм и завладел явным преимуществом. Закончилось всё в седьмом раунде. Брук с помощью жёсткого левого бокового отправил соперника в нокаут.

Таким образом, Келл завоевал второстепенный титул по версии WBO Intercontinetal.

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