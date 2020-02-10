Смоляков пояснил свои слова в адрес А. Емельяненко о походах в баню без одежды

Боец смешанных единоборств Дмитрий Смоляков попытался замять ситуацию вокруг недавнего конфликта с Александром Емельяненко. Спортсмен пояснил, что имел ввиду, когда говорил, что Емельяненко «в Чечне при пацанах раздевался догола в душевой».

«По поводу походов в баню? Это тоже было сказано в состоянии аффекта, я имел ввиду конкретно его. Он мне сказал, что со мной что-то не так. Но если со мной что-то не так, то почему ты тогда при людях в той республике, где это не принято, ходишь так, как тебе хочется. Хотел сказать, что конкретно там это не принято, не приветствуется и не поощряется.



В остальной части России люди живут так, как считают нужным, со своими десятилетиями и столетиями сложившимися стереотипами и их переубеждать и перевоспитывать точно не мне. Я хотел в его адрес это высказать, но это личное дело каждого, что он хочет — то себе и позволяет. Я по-своему хожу в душ, другой по-своему. Это меня не касается. Поэтому если кто-то меня спросит, могу ли я пояснить, почему нужно ходить в одежде, в плавках — могу сказать тет-а-тет, почему. Человек вправе согласиться или нет. В дальнейшем не хочу на эту тему спорить», — рассказал Смоляков, в интервью, размещённом на канале «Вестник ММА» в YouTube.