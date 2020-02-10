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Менеджер Нурмагомедова: реванш с Макгрегором? Разве что на улице

Менеджер Нурмагомедова: реванш с Макгрегором? Разве что на улице
Бокс/ММА / UFC 0

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал об отношении к возможному матчу-реваншу подопечного с ирландцем Конором Макгрегором.

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года. В последнее время ирландец не раз утверждал, что готов провести реванш с россиянином. О желании организовать поединок высказывался и президент UFC Дэна Уайт, однако в команде Нурмагомедова не раз давали понять, что в таком бое отсутствует спортивный интерес.

«Если этот бой и может где-то состояться, то разве что на улице. Макгрегору пришлось бы сотворить нечто зрелищное. Вы понимаете, кто он? Конор Макгрегор — одна из самых больших звёзд, но только потому, что он один из самых больших отморозков.

Давайте смотреть на вещи реально. Нам не нравится этот парень. Всякий раз, как мы его видим, возникают какие-то проблемы. Он говорил что-то о семье, о религии, о расе. Он пересёк черту, а с Хабибом такого делать нельзя.

Да, если Хабиб ещё раз подерётся с Конором, у него будет очень много денег. Но дело ведь не только в деньгах», — цитирует Абдель-Азиза ESPN.

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