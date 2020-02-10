Нурмагомедов объявил, что улетает в США готовиться к бою с Фергюсоном
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, сообщил, что сегодня, 10 февраля, улетает в США, где продолжит подготовку к поединку с американцем Тони Фергюсоном. Напомним, титульный бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.
«Вылетаю 10 февраля на подготовку в Штаты, спасибо за поддержку», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в рамках турнира промоушена Global Fighting Championship (GFC).
31-летний Нурмагомедов провёл 28 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 28 побед. В UFC у россиянина 12 побед в 12 поединках. На счету 35-летнего Фергюсона 28 боёв в MMA, в которых он одержал 25 побед и потерпел 3 поражения.
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