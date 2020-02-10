Призёр Кубка мира по борьбе россиянин Нухкадиев перешёл в MMA

Серебряный призёр Кубка мира по вольной борьбе россиянин Мурад Нухкадиев перешёл в смешанные единоборства. По словам 25-летнего спортсмена, он принял такое решение по той причине, что из-за травм потерял возможность подготовиться к поездке на ближайшие летние Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году.

«Я давно думал о переходе в ММА на перспективу. Так сложились обстоятельства, что я не успеваю вступить в олимпийскую гонку, поэтому решил попробовать себя в ММА сейчас. Я сделал три операции за последние два года, уже упустил время в борьбе. Готовлюсь выступить 4 апреля в организации GFC», — приводит слова Нухкадиева ТАСС.

В активе Нухкадиева также золотая медаль чемпионата Европы (среди спортсменов до 23 лет), бронза чемпионата России и серебро чемпионата мира среди студентов.