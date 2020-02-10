Кормье и Льюис вошли в число возможных соперников Волкова

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, может провести поединок с американцем Дерриком Льюисом или его соотечественником Даниэлем Кормье. Об этом сообщил менеджер россиянина Иван Банников.

«Следующий бой планируется на конец марта — середину апреля. Мы запросили Льюиса. Ещё один вариант — Кормье», — приводит слова менеджера ТАСС.

Волков победил американца Грега Харди в ноябре 2019 года единогласным решением судей на турнире UFC в Москве. В настоящий момент россиянин занимает седьмое место в рейтинге тяжеловесов организации, а обладателем пояса является американец хорватского происхождения Стипе Миочич.

В активе 31-летнего Волкова 31 победа и семь поражений в смешанных единоборствах.