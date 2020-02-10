А. Емельяненко: пробовал пойти навстречу Фёдору тысячу раз, а он ядом дышит

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о попытках примирения с братом — Фёдором. По словам Александра, он неоднократно пытался наладить отношения с Фёдором.
«Пробовал пойти ему навстречу тысячу раз. Звонил. И каждый раз… Такое ощущение, что я у этого человека просто полжизни забрал. Вот он просто ядом дышит. Ну он не хочет даже просто сесть и поговорить со мной. У него отношение ко мне строится на претензиях: „А ты вот, а ты вот, а ты вот“. Да я за него ещё больше говна могу рассказать. Только я молчу, а его периодически прорывает», — рассказал Александр Емельяненко в интервью, размещённом на официальном канале лиги ACA в YouTube.
3 апреля Александр Емельяненко проведёт очередной бой. На турнире ACA 107 он встретится с Магомедом Исмаиловым.
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