Шевченко не намерена проводить реванш с Нуньес в ближайшее время
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко призналась, что пока намерена сконцентрироваться на защите титула. Спортсменка не намерена в ближайшее время проводить реванш с чемпионкой организации в легчайшем и полулёгком весе Амандой Нуньес.
«Я смотрела рейтинг UFC и похоже, что после Джессики Ай и Кейтлин Чукагян в очереди на титульный бой Джоанна Калдервуд, Дженнифер Майя и Рокса Модаффери. Все эти девушки хорошо подготовлены и имеют свой стиль. С радостью встречусь с каждой из нихю
Что касается реванша с Нуньес, то когда-нибудь он состоится. Не знаю когда. Не могу сказать, что этот бой состоится уже завтра. Но когда-нибудь это случится. Когда это произойдёт, я буду готова", — приводит слова Шевченко MMA Fighting.
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