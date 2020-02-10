Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Шевченко не намерена проводить реванш с Нуньес в ближайшее время

Шевченко не намерена проводить реванш с Нуньес в ближайшее время
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко призналась, что пока намерена сконцентрироваться на защите титула. Спортсменка не намерена в ближайшее время проводить реванш с чемпионкой организации в легчайшем и полулёгком весе Амандой Нуньес.

«Я смотрела рейтинг UFC и похоже, что после Джессики Ай и Кейтлин Чукагян в очереди на титульный бой Джоанна Калдервуд, Дженнифер Майя и Рокса Модаффери. Все эти девушки хорошо подготовлены и имеют свой стиль. С радостью встречусь с каждой из нихю

Что касается реванша с Нуньес, то когда-нибудь он состоится. Не знаю когда. Не могу сказать, что этот бой состоится уже завтра. Но когда-нибудь это случится. Когда это произойдёт, я буду готова", — приводит слова Шевченко MMA Fighting.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020