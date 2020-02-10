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А. Емельяненко — об аресте в Анапе: думал отправить судье подарок из секс-шопа

А. Емельяненко — об аресте в Анапе: думал отправить судье подарок из секс-шопа
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в очередной раз прокомментировал инцидент, случившийся в конце минувшего месяца в Анапе. Тогда спортсмен был задержан за хулиганство и помещён в изолятор временного содержания на семь суток.

«Что я сделал в Анапе? Если честно, ровным счётом ничего. Я никого не побил, никого не обидел. Просто выпил вина и громко разговаривал матом. Без замечания были вызваны сотрудники. Они приехали, искали меня, я вышел и говорю: «Это я, иди сюда». Они вызвали ещё пять машин. Я им сказал, что пойду спать домой. А сотрудники ответили, что вызов уже поступил и они должны меня доставить.

Приехали в отделение, про судью я промолчу. Мне сразу сказали, что она мужененавистница. Семь суток дала непонятно за что. Ну выпил, ну поругался матом. Семь суток ни за что. Дала бы уже пятнадцать суток. Или два с половиной года. Думал отправить судье подарок из секс-шопа, соблазнитель, чтобы она не была такой злой и противной», — рассказал Александр Емельяненко в интервью, размещённом на официальном канале лиги ACA в YouTube.

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