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«Закомплексованные люди». А. Емельяненко ответил на обвинения в алкоголизме

«Закомплексованные люди». А. Емельяненко ответил на обвинения в алкоголизме
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объяснил, почему его не следует критиковать за употребление спиртных напитков. Напомним, в январе бойцу, устроившему пьяный дебош в Анапе, пришлось провести семь суток в следственном изоляторе.

«Я думаю, что те, кто отрицает подобное поведение, в первую очередь закомплексованные люди. И живут они намного хуже, чем спортсмен, который способен заявить, что он легко может выпить.

В этом ничего плохого нет, когда-то нужно расслабляться. У кого как получается. Я выпил, расслабился — мне полегче стало. А умники, которые говорят, что спортсмен пить не может, вливают себе ежедневно.

Я заметил, что негодование на кого-то любым способом — это самооправдание. Так что считайте, что сто процентов населения России за меня», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу ACA MMA.

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