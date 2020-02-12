Владимир Кличко: горжусь тем, что могу назвать Энтони Джошуа своим другом

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко поделился мнением о чемпионе мира в супертяжёлом дивизионе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа.



«Этот бой наверняка может состояться. Энтони вернулся. Он станет ещё лучше после неудачи в первом бою с Руисом. Посмотрим, как всё сложится. Уже в конце года у нас может появиться абсолютный чемпион, на руках у которого будут все пояса.



Я горжусь тем, что могу назвать Энтони Джошуа своим другом, пусть мы и были соперниками. Думаю, что в итоге он сможет объединить пояса. Это конечная цель. Но до этого момента на его пути будут преграды. Так что давайте сядем поудобнее и будем просто наслаждаться моментом», — приводит слова Владимира Кличко The National.