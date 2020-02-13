Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Исмаилов: если Емельяненко выйдет в октагон подвыпившим, буду выбивать из него алкоголь

Исмаилов: если Емельяненко выйдет в октагон подвыпившим, буду выбивать из него алкоголь
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мыслями о противостоянии с Александром Емельяненко. По его словам, если соперник позволит себе выйти в октагон подвыпившим, он будет из него «выбивать алкоголь».

«Конечно, верю, что бой состоится. Если выйду в октагон и пойму, что Александр подвыпивший, буду бить и выбивать из него алкоголь. Буду выбивать и говорить: „Бросай пить, Саша. Это плохо. Видишь, это тебе не приносит пользы. Если бы не выпил, возможно, сейчас не лежал бы в таком тяжёлом состоянии“», — сказал Исмаилов в интервью, размещённом на канале ACA MMA в YouTube.

Напомним, встреча Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко состоится 3 апреля на турнире ACA 107. Их противостояние станет главным событием вечера.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020