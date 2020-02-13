Исмаилов: если Емельяненко выйдет в октагон подвыпившим, буду выбивать из него алкоголь
Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мыслями о противостоянии с Александром Емельяненко. По его словам, если соперник позволит себе выйти в октагон подвыпившим, он будет из него «выбивать алкоголь».
«Конечно, верю, что бой состоится. Если выйду в октагон и пойму, что Александр подвыпивший, буду бить и выбивать из него алкоголь. Буду выбивать и говорить: „Бросай пить, Саша. Это плохо. Видишь, это тебе не приносит пользы. Если бы не выпил, возможно, сейчас не лежал бы в таком тяжёлом состоянии“», — сказал Исмаилов в интервью, размещённом на канале ACA MMA в YouTube.
Напомним, встреча Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко состоится 3 апреля на турнире ACA 107. Их противостояние станет главным событием вечера.
Читайте также
- 13 февраля 2020
-
22:44
-
21:31
-
20:19
-
18:59
-
17:20
-
16:53
-
16:11
-
15:13
-
14:14
-
13:21
-
13:03
-
12:00
-
11:02
-
10:05
-
09:18
-
02:02
-
00:57
- 12 февраля 2020
-
23:50
-
22:57
-
21:54
-
20:57
-
19:55
-
18:53
-
17:56
-
16:33
-
16:03
-
15:06
-
14:22
-
14:03
-
13:05
-
12:02
-
11:00
-
10:00
-
09:14
-
00:33
Партнерский контент