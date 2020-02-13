Исмаилов: если Емельяненко выйдет в октагон подвыпившим, буду выбивать из него алкоголь

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился мыслями о противостоянии с Александром Емельяненко. По его словам, если соперник позволит себе выйти в октагон подвыпившим, он будет из него «выбивать алкоголь».

«Конечно, верю, что бой состоится. Если выйду в октагон и пойму, что Александр подвыпивший, буду бить и выбивать из него алкоголь. Буду выбивать и говорить: „Бросай пить, Саша. Это плохо. Видишь, это тебе не приносит пользы. Если бы не выпил, возможно, сейчас не лежал бы в таком тяжёлом состоянии“», — сказал Исмаилов в интервью, размещённом на канале ACA MMA в YouTube.

Напомним, встреча Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко состоится 3 апреля на турнире ACA 107. Их противостояние станет главным событием вечера.