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Пятерым бойцам MMA из клуба Хабиба дали 20 месяцев тюрьмы

Пятерым бойцам MMA из клуба Хабиба дали 20 месяцев тюрьмы
Бокс/ММА / UFC 0

Пятеро бойцов из клуба MMA Eagles Moscow, который принадлежит действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову, осуждены в Москве на 20 месяцев, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, бойцы клуба в 2017 году напали на призёра чемпионата России по самбо Шамиля Курамагомедова. По версии следствия, бойцы и их тренер Феликс Уруджев, четырёхкратный чемпион России, хотели убить самбиста по заказу олигарха Зиявутдина Магомедова.

Следствие утверждает, что Магомедов предложил бойцам поучаствовать в криминальной схеме по захвату торгового порта Махачкалы, но Курамагомедов отказался, поэтому его решили убить, чтобы избавиться от ненужного свидетеля. Но план провалился, поскольку бойцов спугнули прохожие. Однако доказать мотив убийства обвинению не удалось, и Дорогомиловский суд дал бойцам 20 месяцев за причинение телесных повреждений средней тяжести.

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