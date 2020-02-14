Нурмагомедов и его менеджер посоревновались в беге. Каждый заявил о победе. Видео

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, посоревновался в беге со своим менеджером Али Абдель-Азизом. Сперва ролик опубликовал Абдель-Азиз.
«Молодой орёл, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов бросил вызов старой африканской газели. Но орёл сегодня понял, что орлы никогда не обгонят африканскую газель», — подписал он видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Абдель-Азиза.
Вскоре Нурмагомедов опубликовал другой ролик.
«Люди должны знать правду. Не беспокойся, брат, в следующий раз», — подписал он видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» бойца.
Напомним, в настоящее время Нурмагомедов находится в США, где готовится к бою с Тони Фергюсоном, который состоится 18 апреля.
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