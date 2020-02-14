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«Рен ТВ» покажет бой Харитонов — Родригес 23 февраля

«Рен ТВ» покажет бой Харитонов — Родригес 23 февраля
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Телеканал «Рен ТВ» 23 февраля в прямом эфире покажет бой российского бойца MMA с 20-летним стажем Сергея Харитонова и бывшего бойца UFC Фернандо Родригеса. Спортсмены поборются за звание чемпиона мира в супертяжёлой весовой категории по версии WTKF. Поединок пройдёт в Беларуси.

Правила боя будут отличаться от традиционных правил ММА: поединок пройдёт на ринге, а не в октагоне. Бойцы начинают в стойке, и в случае перевода в партер на борьбу даётся не более 20 секунд. Формат поединка — три раунда по три минуты.

Перед главным поединком вечера в рамках турнира WTKF и в эфире «Рен ТВ» встретятся тяжеловесы Максим Новосёлов и Игорь Кузнецов. Чемпион Европы по боевому самбо, боец смешанных единоборств Новосёлов и тренер высшей категории, КМС по боксу Кузнецов проведут матч-реванш.

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