Однорукий боец Ник Ньюэлл 13 марта проведёт свой третий бой в Bellator

Американский боец смешанных единоборств Ник Ньюэлл, у которого левая рука ампутирована по локоть, проведёт следующий поединок на турнире Bellator 241, сообщает пресс-служба промоушена. Турнир пройдёт 13 марта.



Соперником Ньюэлла станет Зак Зейн. Ньюэлл дебютировал в Bellator 24 августа 2019 года, победив приёмом Кори Браунинга. 26 октября 2019 года он провёл второй поединок в организации, проиграв раздельным решением судей Луису Миро. Всего на его счету 19 боёв в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед.



Зак Зейн дебютировал в Bellator 21 декабря 2019 года с победы над Найноа Дангом. Всего он провёл 23 боя в ММА, одержав 14 побед и девять раз потерпев поражение.