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В команде Сауля Альвареса рассматривают вариант боя с Плантом

В команде Сауля Альвареса рассматривают вариант боя с Плантом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В команде чемпиона мира по версиям WBC Franchise и WBA Super в среднем весе Сауля Альвареса продолжают поиск соперника на бой 2 мая. По сведениям источников, чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс и чемпион мира по версии WBA Super во втором среднем весе Каллум Смит отклонили предложение промоутеров из Golden Boy по поединку с мексиканцем.

В этих условиях представители Сауля намерены предложить поединок чемпиону мира по версии IBF во втором среднем весе, небитому Калебу Планту, сообщает Boxingnews24.

Плант стал чемпионом мира в январе 2019 года, когда победил Хосе Ускатеги. Позже он провёл успешную защиту титула в поединке с Майком Ли. В предстоящие выходные он будет защищать пояс от посягательств Винсента Файгенбутца.

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