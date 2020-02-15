Джонсон одобрил решение UFC сохранить категорию «наилегчайший вес»

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон признался, что он рад, что UFC не закрыл эту весовую категорию.



«Разговоры о закрытии наилегчайшего веса в UFC ходили задолго до моего ухода. Я не хотел ничего говорить об этом на публике, но факт остаётся фактом. Я понимаю, что в первую очередь UFC — это бизнес. Если они считают, что дивизион не приносит им нужных денег, то они просто распустят его.



Тогда я думал, что весовую категорию закроют и я просто перейду в легчайший вес. Просто подпишу новый контракт. Но я рад, что дивизион по-прежнему существует. Рад, что Джозеф Бенавидес получил шанс подраться за титул. Желаю им всего наилучшего и с нетерпением жду момента, чтобы узнать, кто станет третьим чемпионом наилегчайшего веса UFC в истории», — приводит слова Джонсона MMAJunkie.