Ананян — о бое с Матиасом: я приехал за победой
Российский боксёр Петрос Ананян поделился подробностями подготовки к поединку с Субриэлем Матиасом, который состоится в Лас-Вегасе.
«Тренировки проходят отлично. У меня уже были две сессии спаррингов по 8 раундов. Показал себя с хорошей стороны, несмотря на акклиматизацию. Тренировки проходят и функциональные, и спарринговочные. Некая лояльная смесь. По поводу боя ещё раз говорю, что очень уверен в себе. Я приехал за победой. Согласился, потому что это была моя мечта — боксировать в Лас-Вегасе. Хочу реализовать свою мечту, чтобы не быть в глазах у всех домашним чемпионом, домашним боксёром, а быть спортсменом, который выезжает на чужую территорию и выигрывает там бои. Не пропустите», — приводит слова Ананяна «Рен ТВ».
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