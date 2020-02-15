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Хирн не исключил, что Головкин может провести третий бой с Альваресом в мае 2020 года

Хирн не исключил, что Головкин может провести третий бой с Альваресом в мае 2020 года
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Сопромоутер чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Геннадия Головкина Эдди Хирн считает, что Геннадий Головкин может провести третий бой с Саулем Альваресом в мае.

«Головкин рассчитывает провести бой в Казахстане. У него был запланирован бой в апреле, но его пришлось перенести. У нас по-прежнему есть варианты по поводу проведения боя в США. В боксе ничто не должно удивлять. Если появится Сауль Альварес с командой и скажет, что готов провести бой с Головкиным в мае, это может произойти. Пока нет переговоров. Думаю, бой лучше планировать на сентябрь. Головкину стоит провести обязательную защиту в Казахстане, а потом уже драться с Альваресом в третий раз», — приводит слова Эдди Хирна TalkSport.

Напомним, Геннадий провёл предыдущий поединок в октябре 2019 года. Решением судей он победил Сергея Деревянченко и завоевал пояс чемпиона по версии IBF.

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