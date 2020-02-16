Блахович получил бонус за досрочную победу над Андерсоном

Ранним утром 16 февраля в Рио-Ранчо (штат Нью-Мексико, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 167. По его итогам организация, традиционно, распределила бонусные выплаты.

Лучшим поединком шоу была признана встреча ветерана лиги Джима Миллера со Скоттом Хольцманом. Победу в ней одержал Хольцман. За яркую схватку бойцы получили по $ 50 тыс. Это уже седьмой бонус в карьере Миллера в UFC.

Дополнительную выплату на такую же сумму получил и участник главного боя турнира Ян Блахович. Его досрочная победа над Кори Андерсоном была признана выступлением вечера, сообщает MMA Mania.

Ещё $ 50 тыс. за выступление вечера получил Даниэль Родригес, одержавший победу удушающим приёмом над Тимом Минсом.