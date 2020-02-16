А. Емельяненко провёл спарринг с ректором Грозненского университета

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко продолжает подготовку к поединку с Магомедом Исмаиловым. Сегодня, 16 февраля, спортсмен выложил на своей странице в «Инстаграме» пост, рассказав, что провёл спарринг-сессию с ректором Грозненского нефтяного университета.

«Провёл спарринг с ректором Грозненского нефтяного университета Магомедом Минцаевым», — написал Емельяненко.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Александра в социальной сети.

Бой Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым состоится 3 апреля в Москве. Этот поединок возглавит турнир ACA 107.

Напомним, предыдущий бой Александр провёл по правилам профессионального бокса. В ноябре 2019 года он нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.