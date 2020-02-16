Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бивол поддержит Фьюри в поединке с Уайлдером

Бивол поддержит Фьюри в поединке с Уайлдером
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA (Super) россиянин Дмитрий Бивол сообщил, что будет поддерживать экс-чемпиона мира в тяжёлом дивизионе Тайсона Фьюри в бою с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

«По боксёрским качествам, конечно, мне импонирует Фьюри. Мне нравится его движение на ногах, мне нравится его лёгкость, расслабленность в ринге. Уайлдер — это, конечно, нокаутёр. Всегда интересно, когда встречаются два разных стиля. Это показал нам их первый бой, где Уайлдер дважды отправил на настил ринга Фьюри. Фьюри контролировал бой, он хорошо выиграл его по очкам. Тайсон как-то приезжал ко мне на бой в Монако. Мы с ним знакомы. Я за него. Наверное, хотел бы, чтобы он выиграл», — приводятся слова Бивола на «Рен ТВ».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020