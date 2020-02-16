Бивол поддержит Фьюри в поединке с Уайлдером

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA (Super) россиянин Дмитрий Бивол сообщил, что будет поддерживать экс-чемпиона мира в тяжёлом дивизионе Тайсона Фьюри в бою с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.



«По боксёрским качествам, конечно, мне импонирует Фьюри. Мне нравится его движение на ногах, мне нравится его лёгкость, расслабленность в ринге. Уайлдер — это, конечно, нокаутёр. Всегда интересно, когда встречаются два разных стиля. Это показал нам их первый бой, где Уайлдер дважды отправил на настил ринга Фьюри. Фьюри контролировал бой, он хорошо выиграл его по очкам. Тайсон как-то приезжал ко мне на бой в Монако. Мы с ним знакомы. Я за него. Наверное, хотел бы, чтобы он выиграл», — приводятся слова Бивола на «Рен ТВ».