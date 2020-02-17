Джон Джонс: Блахович заслуживает титульный бой

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс поделился впечатлениями от победы Яна Блаховича над Кори Андерсоном на турнире UFC Fight Night 167. По его словам, после такого успеха поляк заслуживает титульного поединка.

«Это был потрясающий поединок. Блахович проделал чертовски крутую работу. Его работа в стойке выглядела прекрасно. Андерсон был очень медленным, у него что-то не работало.

Что касается возможности боя с Блаховичем, думаю, все понимают, что победитель сегодняшней встречи должен был бы претендовать на пояс. С учётом того, какую победу одержал Ян, не вижу причин отказать ему. Он выглядел великолепно. Думаю, он заслуживает шанса сразиться за титул", — приводит слова Джонса MMA Fighting.