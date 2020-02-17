«Это тебе не на лошадях кататься». Хабиб сел на мотоцикл и потроллил Махачева. Фото

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой он сидит на мотоцикле.

Напомним, в настоящее время спортсмен находится в США, где готовится к поединку с американцем Тони Фергюсоном. Титульный бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.

В подписи к фото Хабиб обратился к другому бойцу UFC Исламу Махачеву, который входит в его команду.

«Это тебе не на лошадях кататься, Ислам. GTA-стиль в Сан-Франциско», — подписал боец фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.

Ранее Хабиб показал несколько ярких фото с тренировки по грэпплингу.