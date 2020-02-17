«Это тебе не на лошадях кататься». Хабиб сел на мотоцикл и потроллил Махачева. Фото
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой он сидит на мотоцикле.
Напомним, в настоящее время спортсмен находится в США, где готовится к поединку с американцем Тони Фергюсоном. Титульный бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.
В подписи к фото Хабиб обратился к другому бойцу UFC Исламу Махачеву, который входит в его команду.
«Это тебе не на лошадях кататься, Ислам. GTA-стиль в Сан-Франциско», — подписал боец фото.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.
Ранее Хабиб показал несколько ярких фото с тренировки по грэпплингу.
Нурмагомедов показал яркие фото с тренировки по грэпплингу
Читайте также
- 17 февраля 2020
-
10:39
-
09:34
-
09:01
-
01:14
- 16 февраля 2020
-
23:37
-
22:19
-
20:28
-
16:50
-
15:57
-
14:32
-
13:27
-
12:58
-
11:57
-
10:12
-
09:35
-
07:27
-
07:14
-
00:31
- 15 февраля 2020
-
22:58
-
21:58
-
20:34
-
19:50
-
18:59
-
17:26
-
16:43
-
15:54
-
15:01
-
13:55
-
11:44
-
10:32
-
09:57
-
08:22
-
07:48
-
06:53
-
06:24
Партнерский контент