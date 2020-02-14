Нурмагомедов показал яркие фото с тренировки по грэпплингу
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал в «Инстаграме» несколько фотографий с тренировки по грэпплингу. Напомним, в настоящее время спортсмен находится в США, где готовится к поединку с американцем Тони Фергюсоном. Титульный бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.
31-летний Нурмагомедов провёл 28 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 28 побед. В UFC у россиянина 12 побед в 12 поединках. На счету 35-летнего Фергюсона 28 боёв в MMA, в которых он одержал 25 побед и потерпел 3 поражения.
Пятерым бойцам MMA из клуба Хабиба дали 20 месяцев тюрьмы
Пётр Ян дал совет Нурмагомедову на тему боя с Фергюсоном
Читайте также
- 14 февраля 2020
-
14:00
-
13:33
-
13:02
-
12:11
-
12:04
-
11:11
-
11:02
-
10:31
-
10:00
-
09:14
-
00:19
- 13 февраля 2020
-
23:59
-
22:44
-
21:31
-
20:19
-
18:59
-
17:20
-
16:53
-
16:11
-
15:13
-
14:14
-
13:21
-
13:03
-
12:00
-
11:02
-
10:05
-
09:18
-
02:02
-
00:57
- 12 февраля 2020
-
23:50
-
22:57
-
21:54
-
20:57
-
19:55
-
18:53
Партнерский контент