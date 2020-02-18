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Сехудо объяснил, почему не хочет проводить бой с Яном

Сехудо объяснил, почему не хочет проводить бой с Яном
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо объяснил, почему не хочет проводить поединок с россиянином Петром Яном.

«Думаю, все дороги ведут к Жозе Алду. Он легенда нашего спорта. Стерлинг или Ян? Нет, не стоит так шутить. Я заслужил соперника с именем. Я только перенёс операцию. Моим соперником будет Алду, хотя по факту все эти бои для меня будут просто разминкой», — приводит слова Генри Сехудо ESPN.

Сехудо и Алду могут встретиться 9 мая. В этот день лига планирует организовать крупный номерной турнир — UFC 250. Он должен состояться в Сан-Паулу (Бразилия).

Сехудо предыдущий поединок провёл в июне 2019 года и досрочно победил Марлона Мораеса. Не так давно Генри отказался от пояса в наилегчайшем весе, оставив его вакантным. Бразильский ветеран Алду проиграл две последние встречи. Минувший поединок он провёл на турнире UFC 245 и уступил раздельным решением судей всё тому же Мораесу.

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