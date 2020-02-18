Сехудо объяснил, почему не хочет проводить бой с Яном

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо объяснил, почему не хочет проводить поединок с россиянином Петром Яном.



«Думаю, все дороги ведут к Жозе Алду. Он легенда нашего спорта. Стерлинг или Ян? Нет, не стоит так шутить. Я заслужил соперника с именем. Я только перенёс операцию. Моим соперником будет Алду, хотя по факту все эти бои для меня будут просто разминкой», — приводит слова Генри Сехудо ESPN.



Сехудо и Алду могут встретиться 9 мая. В этот день лига планирует организовать крупный номерной турнир — UFC 250. Он должен состояться в Сан-Паулу (Бразилия).



Сехудо предыдущий поединок провёл в июне 2019 года и досрочно победил Марлона Мораеса. Не так давно Генри отказался от пояса в наилегчайшем весе, оставив его вакантным. Бразильский ветеран Алду проиграл две последние встречи. Минувший поединок он провёл на турнире UFC 245 и уступил раздельным решением судей всё тому же Мораесу.