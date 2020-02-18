«Будь осторожен». Нурмагомедов опубликовал постер к бою с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» постер к бою с американцем Тони Фергюсоном.

На постере изображено, как Нурмагомедов едет на спортивном байке за автомобилем, в котором находится Фергюсон и видит его отражение в боковом зеркале.



«Будь осторожен. UFC 249 приближается», — подписал постер Нурмагомедов.

Напомним, титульный поединок с участием 31-летнего Нурмагомедова и 35-летнего Фергюсона состоится на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.



На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У Фергюсона 25 побед и три поражения в 28 поединках.