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«Будь осторожен». Нурмагомедов опубликовал постер к бою с Фергюсоном

«Будь осторожен». Нурмагомедов опубликовал постер к бою с Фергюсоном
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «Инстаграме» постер к бою с американцем Тони Фергюсоном.

На постере изображено, как Нурмагомедов едет на спортивном байке за автомобилем, в котором находится Фергюсон и видит его отражение в боковом зеркале.

«Будь осторожен. UFC 249 приближается», — подписал постер Нурмагомедов.

Напомним, титульный поединок с участием 31-летнего Нурмагомедова и 35-летнего Фергюсона состоится на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У Фергюсона 25 побед и три поражения в 28 поединках.

Нурмагомедов опубликовал постер к бою с Фергюсоном в стиле «Игры престолов». Фото
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